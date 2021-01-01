Американская история преступлений (сериал, 2021) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

В центре сюжета – дерзкое убийство итальянского фэшн-дизайнера Джанни Версаче, чья жизнь оборвалась 15 июля 1997 года, буквально в зените славы. И хотя всему миру известно, что на модельера напал психопат Эндрю Кьюненен, в этой истории по-прежнему много странных и противоречивых моментов.



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