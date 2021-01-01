Американская история преступлений. Сезон 3. Серия 1
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Американская история преступлений (сериал, 2021) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

2021, American Crime Story
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре сюжета – дерзкое убийство итальянского фэшн-дизайнера Джанни Версаче, чья жизнь оборвалась 15 июля 1997 года, буквально в зените славы. И хотя всему миру известно, что на модельера напал психопат Эндрю Кьюненен, в этой истории по-прежнему много странных и противоречивых моментов.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история преступлений»

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