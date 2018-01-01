Американская история преступлений. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Американская история преступлений
Убийство Джанни Версаче
5-я серия

Американская история преступлений (сериал, 2018) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2018, American Crime Story
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

В центре сюжета – дерзкое убийство итальянского фэшн-дизайнера Джанни Версаче, чья жизнь оборвалась 15 июля 1997 года, буквально в зените славы. И хотя всему миру известно, что на модельера напал психопат Эндрю Кьюненен, в этой истории по-прежнему много странных и противоречивых моментов.

Сериал Американская история преступлений 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драмы
Качество
Full HD, SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история преступлений»