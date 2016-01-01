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Американская история преступлений
1-й сезон
7-я серия

Американская история преступлений (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2016, American Crime Story
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

12 июня 1994 года жестоко убитыми найдены бывшая жена знаменитого спортсмена О. Джея Симпсона и ее бойфренд. Красноречивые улики и импульсивные поступки превращают звезду американского футбола в главного подозреваемого. Адвокаты и обвинители вступают в драматичную судебную схватку.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история преступлений»

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