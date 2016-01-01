Американская история преступлений (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

12 июня 1994 года жестоко убитыми найдены бывшая жена знаменитого спортсмена О. Джея Симпсона и ее бойфренд. Красноречивые улики и импульсивные поступки превращают звезду американского футбола в главного подозреваемого. Адвокаты и обвинители вступают в драматичную судебную схватку.



Сериал Американская история преступлений 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.