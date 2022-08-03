Американская история преступлений (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
Американская история преступлений
1-й сезон
2-я серия

2016, American Crime Story
Драма, Криминал18+

12 июня 1994 года жестоко убитыми найдены бывшая жена знаменитого спортсмена О. Джея Симпсона и ее бойфренд. Красноречивые улики и импульсивные поступки превращают звезду американского футбола в главного подозреваемого. Адвокаты и обвинители вступают в драматичную судебную схватку.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

