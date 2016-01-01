Американская история преступлений. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Американская история преступлений
Народ против О. Джея Симпсона
2-я серия
8.12016, American Crime Story
Драмы, Криминал18+

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Американская история преступлений (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Каждый сезон проекта снят в жанре криминальной драмы и расскажет о том или ином громком преступлении, оставившем свой след в истории Соединенных Штатов. Первый сезон поведает зрителям обо всех перипетиях так называемого «Дела Симпсона», прогремевшего на весь мир в 90-х годах прошлого века. Окровавленные перчатки, странные показания соседей, попытка суицида, чехарда с присяжными и знаменитая погоня за подозреваемым, которая транслировалась по телевизору в прямом эфире… Эта история о том, как звезда экранов, возможно, жестоко убил двух человек, настолько запутана, что зрителю придется самому выбрать верную сторону.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история преступлений»

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