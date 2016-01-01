Американская готика (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Знаменитую шутку «убийца — дворецкий» как будто специально придумали для сериала «Американская готика» про богатую бостонскую семью, в которой заводится опасный преступник. За его спиной — целая серия многолетних убийств, и в стороне от поиска шокирующей правды не останется никто.



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