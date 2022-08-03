Американская готика. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Американская готика
1-й сезон
2-я серия

Американская готика (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.62016, American Gothic
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Знаменитую шутку «убийца — дворецкий» как будто специально придумали для сериала «Американская готика» про богатую бостонскую семью, в которой заводится опасный преступник. За его спиной — целая серия многолетних убийств, и в стороне от поиска шокирующей правды не останется никто.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская готика»