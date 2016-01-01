Американская готика. Сезон 1. Серия 11
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Американская готика
1-й сезон
11-я серия

Американская готика (сериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

8.62016, American Gothic
Триллеры, Детективы18+

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Сюжет

Знаменитую шутку «убийца — дворецкий» как будто специально придумали для сериала «Американская готика» про богатую бостонскую семью, в которой заводится опасный преступник. За его спиной — целая серия многолетних убийств, и в стороне от поиска шокирующей правды не останется никто.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская готика»

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