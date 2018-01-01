Американская домохозяйка. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Американская домохозяйка
3-й сезон
7-я серия
2018, American Housewife
Комедии, Зарубежные18+

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Американская домохозяйка (сериал, 2018) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Глава американского домохозяйства пытается сделать все, чтобы жизнь наладилась: заботится о детях, проживая в небольшом доме в Уэстпорте. За ней закреплен статус — вторая самая пышная домохозяйка города. Обижаться или радоваться на слово «вторая»?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb