Варакин vs Сурхаев
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AMC Fight Nights 125
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Варакин vs Сурхаев

AMC Fight Nights 125 (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.72024, Варакин vs Сурхаев
Спортивный, Спортивный18+

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О сериале

Смотрите масштабный турнир от Fight Nights в Сочи! Свою первую защиту пояса чемпиона в легком весе проведет Александр Тигр Сарнавский. Для Ахмеда Алиева это будет третий шанс завоевать пояс чемпиона после возвращения из США – первый бой Ахмеда с Магомедом Сулумовым был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, а во втором поединке Алиев уступил болевым приемом уже в первом раунде.

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Жанр
Спортивный

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