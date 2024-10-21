WinkСериалыAMC Fight Nights 1251-й сезонЧакаев vs Юсефи
AMC Fight Nights 125 (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
8.62024, Чакаев vs Юсефи
Спортивный, Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+13 мин
AMC Fight Nights 125
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+23 мин
AMC Fight Nights 125
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+31 мин
AMC Fight Nights 125
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+34 мин
AMC Fight Nights 125
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+37 мин
AMC Fight Nights 125
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+47 мин
AMC Fight Nights 125
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
О сериале
Смотрите масштабный турнир от Fight Nights в Сочи! Свою первую защиту пояса чемпиона в легком весе проведет Александр Тигр Сарнавский. Для Ахмеда Алиева это будет третий шанс завоевать пояс чемпиона после возвращения из США – первый бой Ахмеда с Магомедом Сулумовым был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, а во втором поединке Алиев уступил болевым приемом уже в первом раунде.