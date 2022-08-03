Аляска: Новое поколение (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Новое поколение жителей Аляски бросает вызов нормам общества и устанавливает собственные правила выживания в условиях арктического климата. Майкл Манзо кочует в поисках новых возможностей. Алекс Явор оставляет привычную жизнь в Вирджинии, чтобы построить дом своей мечты. Роуленды преподают своим детям важные уроки выживания. А Брент и Ида работают над своим бизнесом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, параллельно выходя в общество как новая пара.

