Аляска: Новое поколение (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2020, Alaska: The Next Generation
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Новое поколение жителей Аляски бросает вызов нормам общества и устанавливает собственные правила выживания в условиях арктического климата. Майкл Манзо кочует в поисках новых возможностей. Алекс Явор оставляет привычную жизнь в Вирджинии, чтобы построить дом своей мечты. Роуленды преподают своим детям важные уроки выживания. А Брент и Ида работают над своим бизнесом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, параллельно выходя в общество как новая пара.