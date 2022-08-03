Алтарь Тристана (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Переживая кризис в личной жизни и в профессиональной сфере, Саша соглашается консультировать полицейских, в расследованиях которых фигурируют произведения искусства. Чтобы помочь капитану Грекову вычислить убийцу театрального художника, Саше необходимо восстановить портрет неизвестной женщины. Однако вскоре становится понятно, что гибель художника была далеко не первой и не последней в череде загадочных смертей в театре, а неуловимый убийца начинает с Корзухиной свою опасную игру. Игру, главной ставкой которой становится не только жизнь самой Саши, но и жизнь близкого ей человека.

