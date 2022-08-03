Алтарь Тристана (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

WinkСериалыАлтарь Тристана1-й сезон3-я серия
8.72017, Алтарь Тристана. Серия 3
Детектив12+
О сериале
Переживая кризис в личной жизни и в профессиональной сфере, Саша соглашается консультировать полицейских, в расследованиях которых фигурируют произведения искусства. Чтобы помочь капитану Грекову вычислить убийцу театрального художника, Саше необходимо восстановить портрет неизвестной женщины. Однако вскоре становится понятно, что гибель художника была далеко не первой и не последней в череде загадочных смертей в театре, а неуловимый убийца начинает с Корзухиной свою опасную игру. Игру, главной ставкой которой становится не только жизнь самой Саши, но и жизнь близкого ей человека.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
3.5 IMDb
- Режиссёр
Олег
Штром
- Актриса
Елена
Великанова
- ДБАктёр
Дмитрий
Бедерин
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- Актёр
Валерий
Сторожик
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ИСАктёр
Игорь
Сигаев
- ВБАктёр
Вилен
Бабичев
- ЕШАктёр
Егор
Шевяков
- АЛАктриса
Анна
Легчилова
- АИАктёр
Александр
Иванов
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- ОЛСценарист
Ольга
Ларионова
- АМСценарист
Анна
Малышева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- АБПродюсер
Анна
Бочкарева
- ОИОператор
Олег
Иванов