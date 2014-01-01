Психология и Здоровье (сериал, 2014) сезон 4 серия 0 смотреть онлайн
2014, Allergies: Modern Life and Me
Документальный, ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бактерии, живущие в нас и несущие ответственность за увеличение числа людей, страдающих аллергией, меняются с каждый годом. И это требует пристального внимания. Что влияет на их изменения? И сможем ли мы избавиться от аллергии навсегда?
