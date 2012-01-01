Истории великих женщин (сериал, 2012) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн
2012, Алла Пугачева. Я - рыжая, я - другая
Документальный0+
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О сериале
Жизнь известных женщин – это документальные фильмы, репортажи и биографии известных женщин, которые добились своих целей, несмотря на все препятствия, навсегда вписав себя в историю человечества. Актрисы, ученые, спортсменки и многие другие талантливые дамы, биографии которых трогают за душу, открывая нам подвиги духа и внутренней силы.
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