Алиса знает, что делать! (сериал, 2013) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Алисе Селезнeвой и еe школьным друзьям предстоит написать сложное сочинение на неизвестную тему. Все переживают и волнуются и только Алиса абсолютно спокойна, ведь у нее дома живeт настоящий оракул – истинокс Пупер!



