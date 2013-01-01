Алиса знает, что делать! (сериал, 2013) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
Алиса знает, что делать!
4-й сезон
10-я серия

2013, Алиса знает, что делать! Тайна последнего истинокса
0+

О сериале

Алисе Селезнeвой и еe школьным друзьям предстоит написать сложное сочинение на неизвестную тему. Все переживают и волнуются и только Алиса абсолютно спокойна, ведь у нее дома живeт настоящий оракул – истинокс Пупер!

Страна
Россия
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

