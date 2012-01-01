Алиса знает, что делать! Сезон 1. Серия 20
Wink
Детям
Алиса знает, что делать!
1-й сезон
20-я серия

Алиса знает, что делать! (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

7.42012, Алиса знает, что делать! Сезон 1. Серия 20
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Современный анимационный сериал о приключениях знаменитой героини произведений Кира Булычeва, Алисы Селeзневой. В 2093 году путешествия на другие планеты стали обычной практикой, а межгалактические злодеи ― печальной реальностью, и лишь смелая школьница Алиса может дать им отпор.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Алиса знает, что делать!»