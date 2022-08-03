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Алиса знает, что делать!
3-й сезон
7-я серия

Алиса знает, что делать! (сериал, 2013) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

2013, Алиса знает, что делать! Оракул на пенсии
Фантастика, Фэнтези6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Алисе Селезнeвой и еe школьным друзьям предстоит написать сложное сочинение на неизвестную тему. Все переживают и волнуются и только Алиса абсолютно спокойна, ведь у нее дома живeт настоящий оракул – истинокс Пупер!

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Алиса знает, что делать!»