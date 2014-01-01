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Алиса знает, что делать!
5-й сезон
14-я серия

Алиса знает, что делать! (сериал, 2014) сезон 5 серия 14 смотреть онлайн

2014, Алиса знает, что делать! Не родись красивым
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О сериале

Алисе Селезнeвой и еe школьным друзьям предстоит написать сложное сочинение на неизвестную тему. Все переживают и волнуются и только Алиса абсолютно спокойна, ведь у нее дома живeт настоящий оракул – истинокс Пупер!

Сериал Алиса знает, что делать! Не родись красивым 5 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Алиса знает, что делать!»