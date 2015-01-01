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Алиса знает, что делать!
8-й сезон
22-я серия

Алиса знает, что делать! (сериал, 2015) сезон 8 серия 22 смотреть онлайн

2015, Алиса знает, что делать! Льстец, льстец
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Сюжет

На Земле 2093 год. Главной героине — Алисе Селезневой — 12 лет. Вместе со своими верными друзьями Алиса становится участницей невероятных приключений. Это история о детях будущего, которые все больше задумываются о мире, его закономерностях и неожиданностях.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Алиса знает, что делать!»