Алиса знает, что делать! (сериал, 2015) сезон 8 серия 22 смотреть онлайн
2015, Алиса знает, что делать! Льстец, льстец
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Сюжет
На Земле 2093 год. Главной героине — Алисе Селезневой — 12 лет. Вместе со своими верными друзьями Алиса становится участницей невероятных приключений. Это история о детях будущего, которые все больше задумываются о мире, его закономерностях и неожиданностях.
Сериал Алиса знает, что делать! Льстец, льстец 8 сезон 22 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ИКРежиссёр
Игорь
Ковалёв
- ЯСРежиссёр
Ян
Сысоев
- ВГРежиссёр
Виктор
Глухушин
- Актёр
Валерий
Сторожик
- Актриса
Дарья
Мельникова
- ЕДАктёр
Евгений
Донских
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актёр
Алексей
Колган
- Актриса
Анна
Ардова
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актриса
Мирослава
Карпович
- ОСАктриса
Ольга
Сирина
- ИГАктриса
Ирина
Гришина
- РРСценарист
Роман
Розенгурт
- МОСценарист
Мария
Ошмянская
- КХСценарист
Кирилл
Харламов
- ЭССценарист
Эдвард
Сашко
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ЕМПродюсер
Елена
Маленкина
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ВГХудожник
Виктор
Глухуш�ин
- ДАХудожник
Дмитрий
Аверкиев
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин