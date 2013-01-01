Wink
Сериалы
Алиса знает, что делать!
1-й сезон
1-я серия

Алиса знает, что делать! (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, Алиса знает, что делать! Игры без правил
0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Алисе Селезнeвой и еe школьным друзьям предстоит написать сложное сочинение на неизвестную тему. Все переживают и волнуются и только Алиса абсолютно спокойна, ведь у нее дома живeт настоящий оракул – истинокс Пупер!

Сериал Алиса знает, что делать! Игры без правил 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Алиса знает, что делать!»