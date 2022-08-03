Алиса в стране чудес (1981). Серия 5
Wink
Детям
Алиса в стране чудес (1981)
1-й сезон
5-я серия

Алиса в стране чудес (1981) (мультсериал, 1981) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.11981, Алиса в стране чудес (1981). Серия 5
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мультипликационный фильм по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».

Страна
СССР
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Алиса в стране чудес (1981)»