Алгоритм письменного сложения и вычитания
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3 класс. Математика
Приемы письменных вычислений
Алгоритм письменного сложения и вычитания

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

7.02020, Алгоритм письменного сложения и вычитания
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

Хотите научиться считать в столбик? Если да, вам сюда! При работе с трёхзначными числами необходимо соблюдать определённый порядок действий ; действовать по алгоритму. Этот урок лучше всего поможет разобраться с тем, как складывают трёхзначные числа и вычитают в столбик. Вы решите много примеров, заданий. Сможете самостоятельно применять полученные знания. Будьте уверены в том, что поймете новый и интересный материал, узнаете много нового и полезного, ведь полученные знания так легко и необходимо применять практически каждый день!

Рекомендуем родителям посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».

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