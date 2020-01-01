3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Хотите научиться считать в столбик? Если да, вам сюда! При работе с трёхзначными числами необходимо соблюдать определённый порядок действий ; действовать по алгоритму. Этот урок лучше всего пом�ожет разобраться с тем, как складывают трёхзначные числа и вычитают в столбик. Вы решите много примеров, заданий. Сможете самостоятельно применять полученные знания. Будьте уверены в том, что поймете новый и интересный материал, узнаете много нового и полезного, ведь полученные знания так легко и необходимо применять практически каждый день!



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