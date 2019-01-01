7 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 7 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке мы сформируем понятие и дадим определение алгебраической дроби, проведём многочисленные аналогии с арифметической дробью, решим много примеров различной сложности на сокращение алгебраических дробей.



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