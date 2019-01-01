Алгебраические дроби. Сокращение алгебраических дробей
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7 класс. Алгебра
Разложение многочленов на множители
Алгебраические дроби. Сокращение алгебраических дробей

7 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 7 серия 8 смотреть онлайн

6.82019, Алгебраические дроби. Сокращение алгебраических дробей
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Математический язык. Математическая модельЛинейная функцияСистема двух линейных уравнений с двумя переменнымиСтепень с натуральным показателем и её свойстваОдночлены. Арифметические операции над одночленамиМногочлены. Арифметические операции над многочленамиРазложение многочленов на множителиФункция y=x²Повторение курса алгебры 7-го класса

Сюжет

На данном уроке мы сформируем понятие и дадим определение алгебраической дроби, проведём многочисленные аналогии с арифметической дробью, решим много примеров различной сложности на сокращение алгебраических дробей.

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