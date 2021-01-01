UFC Fight Night Las Vegas 20 (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Алексис Дэвис vs Сабина Мазо
UFC Fight Night Las Vegas 20
UFC Fight Night Las Vegas 20 (сериал, 2021) сезон 1 серия 3

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

О сериале

В главном бою турнира UFC Fight Night 186 сразились тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Сирил Ган. Ган (#7 рейтинга) шeл на серии из двух побед, его соперник Розенстрайк (#3 рейтинга), за всю карьеру в MMA потерпел лишь одно поражение от Френсиса Нганну (#1 рейтинга) в мае 2020 года.

Сериал Алексис Дэвис vs Сабина Мазо 1 сезон 3 серия

26 мин / 00:26

