UFC 249 (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Главным поединком на вечере боeв UFC 249 в Джексонвилле, Флорида стала встреча Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, которые сразились за титул временного чемпиона в в лeгком весе. Ко-мейн ивент вечера - бой Генри Сехудо и Доминика Круза за титул чемпиона в легчайшем весе.



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