WinkСериалыИстория с «Гоблином»1-й сезонАлексей Исаев про Смоленское сражение и крах стратегии блицкрига
История с «Гоблином» (сериал, 2021) сезон 1 серия 459 смотреть онлайн
7.82021, Алексей Исаев про Смоленское сражение и крах стратегии блицкрига
Блоги18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Дмитрий «Goblin» Пучков вместе с приглашенными гостями раскроют исторические факты, о которых не рассказывают в школах и университетах.
Сериал Алексей Исаев про Смоленское сражение и крах стратегии блицкрига 1 сезон 459 серия смотреть онлайн в хо�рошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.