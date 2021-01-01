WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 341-й сезонАлександр Пантожа vs Брэндон Ройвал
UFC Fight Night Las Vegas 34 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Бой с среднем весе между Джаредом Каннониром (#3 рейтинга) и Келвином Гастелумом (#9 рейтинга) стал главным событием вечера. Оба бойца пытаются реабилитироваться после поражения от Роберта Уиттакера, бывшего чемпиона среднего дивизиона.
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