Алекс Райдер (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Когда Алекс Райдер узнаeт, что его дядя погиб при исполнении, и что он был английским шпионом (а его смерть не стала результатом несчастного случая, несмотря на то, что Алексу всегда говорили), для обычного во всех отношениях подростка всe меняется. На него выходит Алан Блант, руководитель засекреченного отделения спецслужбы МИ-6, и сообщает, что Алекс уже прошeл обучение для работы в мире рыцарей плаща и кинжала. Вынужденный расследовать обстоятельства гибели дяди, а также связь с убийством двух миллиардеров, Алекс неохотно принимается за дело и под другим именем отправляется в загадочную частную школу «Поинт Бланк» в Альпах.

