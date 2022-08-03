WinkДетямАлекс Райдер1-й сезон2-я серия
Алекс Райдер (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2019, Alex Rider
Боевик, Приключения12+
О сериале
Когда Алекс Райдер узнаeт, что его дядя погиб при исполнении, и что он был английским шпионом (а его смерть не стала результатом несчастного случая, несмотря на то, что Алексу всегда говорили), для обычного во всех отношениях подростка всe меняется. На него выходит Алан Блант, руководитель засекреченного отделения спецслужбы МИ-6, и сообщает, что Алекс уже прошeл обучение для работы в мире рыцарей плаща и кинжала. Вынужденный расследовать обстоятельства гибели дяди, а также связь с убийством двух миллиардеров, Алекс неохотно принимается за дело и под другим именем отправляется в загадочную частную школу «Поинт Бланк» в Альпах.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Триллер
КачествоFull HD
Время42 мин / 00:42
- Режиссёр
Андреас
Прохаска
- КСРежиссёр
Кристофер
Смит
- ДДРежиссёр
Джон
Джонс
- ОФАктёр
Отто
Фаррант
- Актёр
Стивен
Диллэйн
- ВМАктриса
Вики
Макклюр
- ЭБАктёр
Эндрю
Бакан
- БОАктёр
Брэнок
О’Коннор
- РЭАктриса
Ронкей
Эдекелуэджо
- ЭБАктёр
Эйс
Бхатти
- ТЛАктёр
Томас
Левин
- МСАктриса
Марли
Сиу
- ХБАктёр
Халук
Бильгинер
- ЭХСценарист
Энтони
Хоровиц
- ДГПродюсер
Джилл
Грин
- БУМонтажёр
Бен
Уайтхед
- ДММонтажёр
Дарра
Моран
- БВОператор
Бен
Вилер
- РКомпозитор
Рафферти