Алекс Оливейра vs Рэнди Браун
Wink
Сериалы
UFC 261
1-й сезон
Алекс Оливейра vs Рэнди Браун

UFC 261 (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бой-реванш между действующим чемпионом полусреднего веса Камару Усманом и Хорхе Масвидалем (#4 рейтинга) стал главным событием турнира. Летом 2020 года Усман победил Масвидаля единогласным решением судей. Так же в со-главных боях турнира решилась судьба чемпионского титула в женском минимальном и наилегчашем весах. Вейли Жанг, действующая чемпионка UFС, сразилась с Роуз Намаюнас (#1 рейтинга), а Валентина Шевченко защищала пояс в поединке с Джессикой Андрадэ (#1 рейтинга).

Сериал Алекс Оливейра vs Рэнди Браун 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг