WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 141-й сезонАлекс Мороно vs Рис Макки
UFC Fight Night Las Vegas 14 (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Бывший чемпион в лeгком весе Рафаэль Дос Аньос возвращается в категорию до 70 кг. В главном бою на турнире UFC Fight Night 183 он встретился с Полом Фелдером, занимающим седьмую строчку в рейтинге.
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