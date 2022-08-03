UFC Fight Night Phoenix (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

В ночь с 17 на 18 февраля 2019 года в Финиксе (Аризона, США) прошел UFC FIGHT Night Phoenix. Главным событием шоу стало долгожданное возвращение на ринг Кейна Веласкеза. После трехлетнего перерыва бывший чемпион UFC встретился в октагоне с топовым тяжеловесом, камерунцем Франсисом Нганну.

