WinkСериалыUFC Fight Night Phoenix1-й сезонАлекс Касэрес VS Крон Грейси
UFC Fight Night Phoenix (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2019, UFC
Спортивный, Спортивный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В ночь с 17 на 18 февраля 2019 года в Финиксе (Аризона, США) прошел UFC FIGHT Night Phoenix. Главным событием шоу стало долгожданное возвращение на ринг Кейна Веласкеза. После трехлетнего перерыва бывший чемпион UFC встретился в октагоне с топовым тяжеловесом, камерунцем Франсисом Нганну.