Аладдин (сериал, 1994) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Красочный и добрый мультсериал о приключениях Аладдина, Жасмин, попугая Яго и мартышки Абу. И какие же арабские сказки без волшебства? И в этой тоже есть — Джинн! Он всемогущ и просто неотразим. С ним не соскучишься, но он тоже попадает в переделки, ведь всегда есть кто-то более могучий.

