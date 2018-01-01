Аладдин (сериал, 1994) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн
1994, Aladdin
6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Красочный и добрый мультсериал о приключениях Аладдина, Жасмин, попугая Яго и мартышки Абу. И какие же арабские сказки без волшебства? И в этой тоже есть — Джинн! Он всемогущ и просто неотразим. С ним не соскучишься, но он тоже попадает в переделки, ведь всегда есть кто-то более могучий.
Сериал Аладдин 3 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- АЗРежиссёр
Алан
Заслов
- РЛРежиссёр
Роб
ЛаДука
- ДКАктёр
Дэн
Кастелланета
- СВАктёр
Скотт
Венгер
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- ГГАктёр
Гилберт
Готтфрид
- КФАктёр
Куинтон
Флинн
- ЛЛАктриса
Линда
Ларкин
- Актёр
Джим
Каммингс
- ВБАктёр
Вэл
Бэттин
- ЭГАктёр
Эд
Гилберт
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- ДЭАктёр
Джеймс
Эйвери
- ККСценарист
Кевин
Кэмпбелл
- ТХСценарист
Томас
Харт
- ТМСценарист
Том
Минтон
- АЗПродюсер
Алан
Заслов
- ТСПродюсер
Тэд
Стоунс
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ЭОМонтажёр
Элен
Орсон
- ККМонтажёр
Кристофер
К. Ги
- МУКомпозитор
Марк
Уоттерс
- БРКомпозитор
Брюс
Роулэнд