Желтые лилии (практика)
Wink
Детям
Акварельная живопись
Ботаника
Желтые лилии (практика)

Акварельная живопись (сериал, 2021) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

8.02021, Желтые лилии (практика)
Документальные0+

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Сюжет

Опытные преподаватели ARTCLASS помогают новичкам делать первые шаги, открывать для себя лeгкость акварельных красок, продолжающим - изучить новые для себя подходы и средства выразительности, а профессионалам - открыть иной взгляд на привычные материалы. Ботаническая иллюстрация, детальные пейзажи, реалистичные цветы, иллюстрации и скетчи уже ждут вас на наших классах.

Сериал Желтые лилии (практика) 2 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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