Розовая орхидея (практика)

Акварельная живопись (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

8.02021, Розовая орхидея (практика)
Документальный0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Опытные преподаватели ARTCLASS помогают новичкам делать первые шаги, открывать для себя лeгкость акварельных красок, продолжающим - изучить новые для себя подходы и средства выразительности, а профессионалам - открыть иной взгляд на привычные материалы. Ботаническая иллюстрация, детальные пейзажи, реалистичные цветы, иллюстрации и скетчи уже ждут вас на наших классах.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
294 мин / 04:54

