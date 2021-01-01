Акварельная живопись. Ботаника. Акварельные кисти (теория)
Wink
Детям
Акварельная живопись
Ботаника
1-я серия

Акварельная живопись (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

8.02021, Акварельная живопись. Ботаника. Акварельные кисти (теория)
Документальный0+

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О сериале

Опытные преподаватели ARTCLASS помогают новичкам делать первые шаги, открывать для себя лeгкость акварельных красок, продолжающим - изучить новые для себя подходы и средства выразительности, а профессионалам - открыть иной взгляд на привычные материалы. Ботаническая иллюстрация, детальные пейзажи, реалистичные цветы, иллюстрации и скетчи уже ждут вас на наших классах.

Сериал Акварельная живопись 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
20 мин / 00:20

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