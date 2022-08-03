8.72020, Аквамарин. Серия 3
Мелодрама18+
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Аквамарин (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Марина — современная девушка, у которой, казалось бы, есть все — интересная творческая работа состоятельный отец, готовый поддержать в любом начинании, и любящий молодой человек Антон. Единственное, чего ей не хватает для счастья — это полноценной семьи. Авария на прииске отца полностью переворачивает жизнь Марины, и те, кому она так доверяла, показывают себя с совершенно другой, нелицеприятной стороны.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- СКРежиссёр
Сергей
Крутин
- АИАктриса
Анастасия
Иванова
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- Актёр
Александр
Давыдов
- Актёр
Александр
Наумов
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- МКАктёр
Михаил
Кукуюк
- НБАктёр
Николай
Боклан
- ЮААктриса
Юлия
Амелькина
- НСАктёр
Никита
Слободенюк
- Актриса
Ирина
Рождественская
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- ААСценарист
Анна
Арбузова
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- НСПродюсер
Наталья
Стрибук
- ИФПродюсер
Ирина
Франчук
- ВКПродюсер
Виктория
Корогод
- ВСОператор
Василий
Сикачинский