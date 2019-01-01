Акулы (сериал, 2019) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Люди боятся акул больше, чем других обитателей морских глубин. Документальный проект National Geographic предлагает заглянуть в лицо своим страхам и познакомиться с хищными рыбами поближе. Вы узнаете, как они размножаются, каким видам акул угрожает исчезновение, а также ― многое другое.



Сериал Акулы 1 сезон 32 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.