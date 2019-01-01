Акулы (сериал, 2019) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн
8.42019, Sharks
Документальные18+
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Сюжет
Люди боятся акул больше, чем других обитателей морских глубин. Документальный проект National Geographic предлагает заглянуть в лицо своим страхам и познакомиться с хищными рыбами поближе. Вы узнаете, как они размножаются, каким видам акул угрожает исчезновение, а также ― многое другое.
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СтранаСША
ЖанрыДокументальные
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7.9 КиноПоиск