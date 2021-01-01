Акула со Стивом Бакшоллом (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Захватывающее шоу о том, что акулы — не то, чем кажутся. Стив Бакшолл — известный британский исследователь, писатель и телеведущий, сотрудничавший с National Geographic Channel и Discovery Channel. Он постоянно находится в поисках неочевидных тем для своих работ, которые тесно связано с природой. «Акула со Стивом Бакшоллом» — это откровенный сериал, где акулы раскрываются с новой стороны: вы сильно удивитесь, узнав, что ярлык хладнокровных хищников не совсем соответствует правде.



