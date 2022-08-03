WinkСериалыАкудама Драйв1-й сезон4-я серия
Акудама Драйв (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.32020, Akudama Drive
Аниме, Фантастика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Альтернативная Япония будущего. В ходе многолетней кровопролитной войны двух враждующих регионов — Канто и Кансай — победа остается за первым. Теперь жители провинции Кансай находятся под гнетом противников, терпя диктатуру и беззаконие. Впрочем, как это часто бывает, в ответ на тиранию образуется освободительное движение. В данном случае — группировка «Акудама Драйв», участники которой готовы идти на преступления ради спасения Кансай.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Боевик, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ТТРежиссёр
Томохиса
Тагути
- СТАктёр
Сюнсукэ
Такэути
- МОАктриса
Мэгуми
Огата
- СХАктёр
Сюн
Хориэ
- СКАктёр
Субару
Кимура
- Актёр
Такахиро
Сакурай
- ТКАктриса
Томоё
Куросава
- ЮУАктёр
Юитиро
Умэхара
- МУАктриса
Маая
Утида
- ЁСАктриса
Ёсико
Сакакибара
- ЮХАктриса
Юмири
Ханамори
- ККСценарист
Кадзутака
Кодака
- АММонтажёр
Акинори
Мисима
- КЯОператор
Кадзухиро
Ямада
- САКомпозитор
Сигэкадзу
Аида