Акудама Драйв. Сезон 1. Серия 1
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Акудама Драйв
1-й сезон
1-я серия

Акудама Драйв (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.32020, Akudama Drive
Аниме, Мультсериалы18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Альтернативная Япония будущего. В ходе многолетней кровопролитной войны двух враждующих регионов — Канто и Кансай — победа остается за первым. Теперь жители провинции Кансай находятся под гнетом противников, терпя диктатуру и беззаконие. Впрочем, как это часто бывает, в ответ на тиранию образуется освободительное движение. В данном случае — группировка «Акудама Драйв», участники которой готовы идти на преступления ради спасения Кансай.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Боевик, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb