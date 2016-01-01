Академия Стекляшкина. Серия 49
Wink
Детям
Академия Стекляшкина
1-й сезон
49-я серия

Академия Стекляшкина (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн

7.02016, Академия Стекляшкина. Серия 49
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пожалуй, это лучшее научное шоу для детей и их родителей, которое вы можете увидеть! Программа представляет собой весeлые, но вполне настоящие химические и физические эксперименты, которые проводит мудрый Академик Стекляшкин. Именно он и станет путеводителем по бескрайним просторам науки для юных телезрителей. Все опыты, которые проделаете в программах вы вместе с Академиком, можно будет повторить и у себя дома. Ведь для них не требуется особых приспособлений и инструментов. Все темы для научного шоу берутся прямо из жизни, из того, что нас окружает каждый день: бумага, дерево, продукты питания, ткань, металлы и многое другое. Обо всe этом и многом другом вы узнаете из сверхувлекательного шоу «Академия Стекляшкина»!

Сериал Академия Стекляшкина 1 сезон 49 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг