Академия Стекляшкина (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Пожалуй, это лучшее научное шоу для детей и их родителей, которое вы можете увидеть! Программа представляет собой весeлые, но вполне настоящие химические и физические эксперименты, которые проводит мудрый Академик Стекляшкин. Именно он и станет путеводителем по бескрайним просторам науки для юных телезрителей. Все опыты, которые проделаете в программах вы вместе с Академиком, можно будет повторить и у себя дома. Ведь для них не требуется особых приспособлений и инструментов. Все темы для научного шоу берутся прямо из жизни, из того, что нас окружает каждый день: бумага, дерево, продукты питания, ткань, металлы и многое другое. Обо всe этом и многом другом вы узнаете из сверхувлекательного шоу «Академия Стекляшкина»!

