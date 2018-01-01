Академия смерти. Серия 1
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Академия смерти (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2018, Deadly Class
Боевики, Драмы18+

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Сюжет

1987 год. Бездомный сирота Маркус оказывается в необычной школе: здесь подростков обучают «изобретательно решать проблемы», а проще — убивать. Семинар по рукопашному бою, лекция по ядам, коллоквиум по стрельбе — убийство здесь возведено в культ, превращено в искусство и окутано философией.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Академия смерти»