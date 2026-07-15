Молодая следовательница Анастасия Зорина обращается за помощью к профессору МГУ Кириллу Лемке. Он помогает девушке раскрыть громкое дело, и ведомство решает создать собственную экспертную группу из академиков. Зориной предстоит контролировать гениальных ученых, для которых результат зачастую важнее буквы закона, но только с их помощью можно раскрыть запутанные преступления.

