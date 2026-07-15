Академия. Сезон 1. Серия 25
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1-й сезон
25-я серия
2016, Академия. Сезон 1. Серия 25
Детектив18+

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Академия (сериал, 2016) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

О сериале

Молодая следовательница Анастасия Зорина обращается за помощью к профессору МГУ Кириллу Лемке. Он помогает девушке раскрыть громкое дело, и ведомство решает создать собственную экспертную группу из академиков. Зориной предстоит контролировать гениальных ученых, для которых результат зачастую важнее буквы закона, но только с их помощью можно раскрыть запутанные преступления.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb